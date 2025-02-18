Sultanahmet\'te Toprak Kayması: Yol Çöktü

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Fatih Sultanahmet'te şantiye alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından yol çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansırken çöken yol dron ile görüntülendi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki otelin karşısında bulunan şantiye alanında toprak kayması meydana geldi. Otel çalışanları bir yandan şerit çekerek önlem almaya çalışırken diğer yandan vatandaşların sokaktan geçememesi için önlem aldı. Bu sırada yol şantiyeye doğru çöktü. Bunun üzerine otel görevlisi durumu belediye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çökme anı güvenlik kamerasına yansırken çöken yol ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL