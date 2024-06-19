Sultanbeyli'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Sultanbeyli'de meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 3 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

19.06.2024 10:27
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Sultanbeyli'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi, Tem Otoyolu Edirne istikametinde saat 07.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki Fiat marka 34 GVY 542 plakalı araç, Ford Tourneo marka 34 CKE 873 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 CKE 873 plakalı araç bariyerlere çarparak geliş güzergahına doğru ters döndü. Ters dönen araca arkadan gelen Fiat Doblo marka 16 AOY 658 plakalı başka bir araç çarptı. Kazada 34 CKE 873 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekilirken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı - Son Dakika

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