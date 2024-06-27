Sultanbeyli'de Aracı Gasp Eden ve Polise Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Aracı Gasp Eden ve Polise Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı

Sultanbeyli'de bir aracı gasp eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak ateş açan 2 şüpheli, polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

27.06.2024 13:43
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Sultanbeyli'de bir aracı gasp eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polisten kaçarak silahla ateş açmışlardı. Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın detayları ve olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin bir aracı silah ile gasp ettikleri ve olay yerinden gasp edilen araç ile uzaklaştıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olay yeri çevresi polis ekiplerince ablukaya alınırken, şüpheli şahısların gasp ettikleri araç tespit edildi. Şüpheliler kullanmış oldukları araç ile birçok araca çarparak polisten kaçmaya çalıştı, bu esnada silah ile ateş ettiler.

Gasp edilen araç Ahmet Yesevi Mahallesi'nde birçok yerinden darbeli ve kazalı olarak ele geçirilirken, şüpheli şahısların yaya olarak kaçmaya başlamaları üzerine yaşanan kovalamaca esnasında polis ekiplerince uyarı ateşi yapıldı. Bunun üzerine şüpheliler polise karşı tekrar silahla ateş etti. Polis, saldırıyı bertaraf etmek için karşılık verirken, E.T. isimli şahıs 1 adet el ruhsatsız tabanca ile birlikte yaralı olarak yakalandı. Devam eden kovalamaca neticesinde E.D. isimli şüpheli de yakalandı. Yaralı olarak yakalanan şüpheli şahıs sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca ve şüphelinin polisten kaçarken silahla ateş etmeye devam etmesi yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Aracı Gasp Eden ve Polise Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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