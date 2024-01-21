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Sultanbeyli'de bir binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de bir binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi

Sultanbeyli'de yakılan odun sobasından dolayı çıkan yangın, iki katlı binanın çatısını sardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

21.01.2024 - 10:21,
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Sultanbeyli'de bir binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yakılan odun sobasından dolayı bacada yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün çatıyı sardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.00 sırlarında İstanbul Sultanbeyli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Fakülte Sokak üzerindeki iki katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakılan odun sobasından dolayı binanın bacasında yangın çıktı. Yangın büyüyerek bütün çatıyı sardı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli\'de bir binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de bir binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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