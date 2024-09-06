Sultanbeyli'de Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Drone Destekli Trafik Denetimi

Sultanbeyli\'de Drone Destekli Trafik Denetimi

Sultanbeyli'de Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İHA Büro Amirliği işbirliği ile drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, trafik kurallarına uymayan 757 sürücüye toplam 1 milyon 494 bin 149 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüler drondan sesli komut ile trafik kurallarına uyulması anonsu yapıldı.

06.09.2024 10:12
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Sultanbeyli'de Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İHA Büro Amirliği işbirliği ile drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, trafik kurallarına uymayan 757 sürücüye toplam 1 milyon 494 bin 149 TL cezai işlem uygulandı. Sürücüler drondan sesli komut ile trafik kurallarına uyulması anonsu yapıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İHA Büro Amirliği işbirliği ile Sultanbeyli İlçesi, Fatih Bulvarı üzerinde havadan dron destekli denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde cadde üzerinde dron ile uzaktan belirlenen araçlar tek tek durdurularak sürücülere GBT sorgusu ve belge kontrolü ekipler tarafından yapıldı. Trafik kurallarına uymayan ve eksik belgesi bulunan sürücülere trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

757 sürücüye toplam 1 milyon 494 bin 149 TL cezai işlem uygulandı

Ekipler tarafından cadde üzerinde yapılan denetimlerinde kırmızı ışık kuralına uymayan, trafikte ters yönde ilerleyen, trafik levhalarına uymayan, kask takma kuralına uymayan ve belgesiz araç kullanan sürücüler ekipler tarafından belirlenerek toplam 757 araca, 1 milyon 494 bin 149 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimden kaçan sürücülere dronla belirlenerek cezai işlem uygulandı

Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İHA Büro Amirliği işbirliği ile trafikte kural ihlallerinin önüne geçmek ve sürücülerin ilgili yönetmeliklere uygun şekilde trafiğe çıkmalarını sağlamak amacıyla Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı denetim sırasında uzaktan polis ekiplerini fark eden bazı motosiklet sürücüleri gittikleri yönün ters istikametine giderek ve kaldırımlara çıkarak denetim noktasından kaçmak istedi. Ekipler tarafından dron ile tespit edilen kaçan sürücülere de cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika

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