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Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sultanbeyli'de sevdiği kız ve ailesi tarafından reddedilen bir şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce kızı vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. Olaya ait yeni görüntülerde, halay çeken bir grubun arasından bir kişinin koşarak geçtiği ve salondakilerin panikleyerek kaçtığı görülüyor.

15.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:06
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Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sevdiği kız ve ailesi tarafından reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce kızı vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. Genç kız ağır yaralanırken silahlı saldırgan ise hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde halay çeken bir grubun arasından bir kişinin koştuğu, ardından salondakilerin panikleyerek kaçtığı görülüyor.

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader Tonrok ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader Tonrok'a ateş etti. Ardından da Ahmet Taşan silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ahmet Taşan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Kader Tonrok ise hastanede tedavi altına alındı.

Olaya ait düğün salonunda çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin halay çerken grubun arasından koşarak geçtiği, saniyeler sonrasında ise salondakilerin sesleri duyarak paniklediği ve kaçıştığı görülüyor.

Sultanbeyli\'de düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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