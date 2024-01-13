Sultanbeyli\'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Çöp Konteynerine Çarptı

Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce çöp konteynerine çarptı, ardından bir binanın zemin katında yer alan deponun önündeki boşluğa düştü. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 00.10 sırlarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Demokrasi Meydanı üzerinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TZ 9806 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine çarptı, ardından da bir binanın zemin katında yer alan boşluğa düştü. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisindeki üç kişi, yaralı olan arkadaşları Hidayet Aras'ı olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL