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Sultanbeyli'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Çöp Konteynerine Çarptı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Çöp Konteynerine Çarptı

Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce çöp konteynerine çarptı, ardından bir binanın zemin katındaki boşluğa düştü. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sultanbeyli\'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Çöp Konteynerine Çarptı
13.01.2024 - 06:48,  Güncelleme: 06:50
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Sultanbeyli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce çöp konteynerine çarptı, ardından bir binanın zemin katında yer alan deponun önündeki boşluğa düştü. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 00.10 sırlarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Demokrasi Meydanı üzerinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TZ 9806 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine çarptı, ardından da bir binanın zemin katında yer alan boşluğa düştü. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisindeki üç kişi, yaralı olan arkadaşları Hidayet Aras'ı olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Demokrasi, İstanbul, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Çöp Konteynerine Çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Çöp Konteynerine Çarptı - Son Dakika
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