Berberde tıraş olan 2 şüpheli 600 lira ücreti ödemeden kaçtı - Son Dakika
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Berberde tıraş olan 2 şüpheli 600 lira ücreti ödemeden kaçtı

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İstanbul'da bir berbere gelen 2 kişi, 2 saat süren işlemin ardından 600 lira olan ücreti ödemeden kaçtı. Arkadaşlarını beklediklerini söyleyerek bekleyen 2 suç ortağının fotoğraf çekilme bahanesiyle kaçtıkları anlarda kameralar kayıttaydı.

01.07.2024 09:43  Güncelleme: 15:22
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İstanbul'da berbere gelen 2 kişi tıraş olduktan sonra arkadaşlarının da gelip tıraş olacağını ve ücreti toplu ödeyeceklerini söyledi. Şüpheliler bir süre sonra kaçarken dükkan sahibi Hikmet Tekin, "Paramız yok tıraş olmak istiyoruz deselerdi inanın ki para da almadan tıraş ederdim" dedi.

İNDİRİM YAPARAK TIRAŞ ETTİ

Olay, 28 Haziran Cuma günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir berberde yaşandı. Berbere gelen 2 kişi, tıraş ücretinin ne kadar olduğunu sordu. 350 lira olan ücreti gençler için 300 lira olarak söyleyen Hikmet Tekin isimli çalışan, gençleri tıraş etti.

"FOTOĞRAF ÇEKİLME" BAHANESİYLE KAÇTILAR

2 saatlik işlemin bitmesinin ardından, bir arkadaşlarının daha geleceğini ve hesabı toplu olarak ödeyeceklerini söyleyen gençler, dışarıya çıkarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra ise çalışanın dalgınlığını fırsat bilen gençler, fotoğraf çekilme numarası ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

"BİRDEN KOŞMAYA BAŞLADILAR"

Yaşanan olayı anlatan Hikmet Tekin, "Saat 16.30 sıralarında 17-18 yaşlarında iki tane genç geldi. Ağabey tıraş olacağız saç, sakal, ağda, maske, ne kadar ücreti diye sorunca, normalde 350 lira. Gençler diye ikisi için 600 lira dedim. Tamam ağabey dediler ve ikisini aşağı yukarı 2 saate yakın tıraş ettim. Sonra, arkadaşımız da gelecek ve tıraş olacak diye kapının önünde beklemeye başladılar. Sigara içiyorlar, birbirlerinin fotoğrafını çekiyorlar. Ben de şüpheli şüpheli bakmaya başladım. Fotoğraf çekilme bahanesi ile aşağıya doğru ilerlediler. Birden koşmaya başladılar" sözleriyle yaşananları anlattı.

"PARAMIZ YOK DESELERDİ TIRAŞ EDERDİM"

Berber Tekin, "Ben de kapının önüne çıktım o an aklıma ıslık çalmak geldi. Fakat yetişemezdim çocuklara. Aşağıya doğru kaçtılar ve emeğimizi çaldılar. Şöyle bir şey de var, biz esnafız elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışırız. Bana, ağabey paramız yok tıraş olmak istiyoruz deselerdi inanın ki para da almadan tıraş ederdim. Biz bunu yaptık, daha önce birkaç kez tıraş ettik. Fakat emeğimizi çalmaları bizim zorumuza gidiyor. Hani ceplerinde para da var, cep telefonları da var. İnsanlara karşı olan güvencimiz sarsıldı" dedi.

Berberde tıraş olan 2 şüpheli 600 lira ücreti ödemeden kaçtı
Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Berberde tıraş olan 2 şüpheli 600 lira ücreti ödemeden kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berberde tıraş olan 2 şüpheli 600 lira ücreti ödemeden kaçtı - Son Dakika
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