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Sultangazi'de Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Sultangazi'de Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'de yaşanan çete çatışmasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölüm anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların otomobilden ateş açtığı anlar yer alıyor.

Sultangazi\'de Büşra Polat\'ın ölümüne neden olan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
08.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:14
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Sultangazi'de Büşra Polat'ın ölümüne neden olan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 15 yaşındaki Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde araçlı saldırganların ateş açtığı anlar görülüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde bölgesel eylemleri olan, İstanbul Sultangazi'de 30 Aralık Cumartesi günü iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çıkan çatışmada, sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümü de dahil çıkar çatışması nedeniyle araları husumetli iki çeteye "Kafes-29" adı verilen operasyon düzenlenmişti. Elebaşılığını hakkında kırmızı bülten çıkarılan yurtdışı kaçağı Volkan R. ile Emrah S.'nin yaptığı iki bölgesel suç ağıyla ilgili çalışma gerçekleştirmiş, 5 Ocak Cuma günü düzenlenen operasyonda 87 şüpheliden 66'sı yakalanmış ve polisteki sorgularının ardından bu sabah Gaziosmanpaşa ve İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişlerdi.

Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde 21 Aralık'ta Barış Özdoğan adlı bir kişi öldürülmüş ve Zübeyde Hanım Mahallesinde çete çatışmasında arada kalan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın hayatını kaybetmişti. Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, 15 yaşındaki Polat'ın öldüğü silahlı çatışmada otomobilin arkasındaki bir kişinin uzun namlulu silahla ateş etme anlarına ilişkin görüntüler yer alıyor.

Kaynak: İHA
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