Sultangazi'de cadde ortasında silahlı çatışma yaşandı - Son Dakika
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Sultangazi'de cadde ortasında silahlı çatışma yaşandı

İstanbul Sultangazi'de meydana gelen silahlı çatışmada iki dükkan ve bir araç maddi hasar görürken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

13.07.2024 21:42
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Sultangazi'de cadde ortasında silahlı çatışma yaşandı

Çatışma sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de 2 şahıs arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada kurşun isabet eden iki dükkan ve arabada maddi hasar meydana gelirken, kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şahıs, cadde üzerinde birbirlerine silahla ateş etti. Yaşanan çatışma sonrası şüphelilerden biri cadde üzerinden gelen araca binerek kaçarken diğer şahıs ise koşarak uzaklaştı. Çatışmada cadde üzerinde bulunan iki araca ve iş yerine kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaparken emniyet güçlerinin şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sultangazi, İnceleme, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de cadde ortasında silahlı çatışma yaşandı - Son Dakika

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