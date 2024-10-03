Sultangazi'de Cinayet: Alacak Verecek Meselesi - Son Dakika
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Sultangazi'de Cinayet: Alacak Verecek Meselesi

19 yaşındaki Şahin Aslan, sokakta otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti. 6 şüpheli gözaltında.

03.10.2024 14:32
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Sultangazi'de 19 yaşındaki Şahin Aslan, sokak ortasında otomobilden açılan ateş sonucu öldürüldü. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği öğrenildi.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesinde 27 Eylül Cuma günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Aslan sokakta yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Aslan'ı yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Silahlı saldırıya uğrayan Aslan ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Aslan, kaçmaya çalıştı. Ancak alacak verecek meselesi nedeniyle büyük öfke yaşayan saldırganlar, Aslan'ın peşinden gelerek talihsiz gence bir kez daha kurşun yağdırdı. Aslan yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Şahin Aslan hayatını kaybetti.

Saldırganların kimlikleri belirlendi

Saldırıda kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Olayda silah kullandığı tespit edilen Ali İ.E.(27), araçta bulunan Maşallah C.(25), Emir Y.(22), taksi şoförü Talip E.(29) ve Turgut E.(31) ile N.E.(29) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin cinayeti aralarındaki bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turgut E., Maşallah C., Emir Y. Talip E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silahı kullanan Ali İ.E.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Cinayet: Alacak Verecek Meselesi - Son Dakika

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