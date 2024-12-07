Sultangazi'de Elektrik Panosunda Yangın - Son Dakika
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Sultangazi'de Elektrik Panosunda Yangın

Sultangazi\'de Elektrik Panosunda Yangın

Sultangazi'de bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

07.12.2024 17:52
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Sultangazi'de bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, sokakta paniğe neden oldu. Bir vatandaşın elindeki bez parçası ile söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlama sonrası ise çıkan yangında alevler 2 katlı binanın girişini sardı. Yangının ardından binada yaşayan vatandaşlar dışarıya kaçarken bir vatandaş ise eline aldığı bez parçası ile alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise binaya gelen gaz akışını kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Elektrik Panosunda Yangın - Son Dakika

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