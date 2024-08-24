Sultangazi'de feci kaza: Otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de feci kaza: Otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Sultangazi'de bakkaldan çıkarak evine gitmek isteyen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

24.08.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de feci kaza: Otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sultangazi'de bakkaldan çıkarak evine gitmek isteyen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkaldan alışveriş yapan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, evine gitmek istediği esnada seyir halindeki 34 DTV 705 plakalı otomobilin altında kaldı. Küçük çocuğu ezdiğini fark eden kadın sürücü, hemen aracını durdurup durumu sağlık ekiplerine bildirirken, çevrede bulunan vatandaşlar ise küçük çocuğun yardımına koştu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Yaşanan olayı anlatan esnaf Muhammed Hüseyin, "Küçük çocuk 4 buçuk yaşında. Bakkaldan alışveriş yapıyordu. İki arabanın arasından geçerken, araba geldi vurdu. Ön tekeri geçti üstünden sonra ikinci teker de geçti. Hanımefendi olayı gördü. Hemen arabadan indi ambulansı aradı. Polisler geldi, ambulans geldi. Çocuk hayatını olay yerinde kaybetmişti. Çocuğun ismini bilmiyorum ama bizim yan tarafta komşumuz yani" dedi.

Sultangazi\'de feci kaza: Otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, 3-sayfa, Çocuk, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de feci kaza: Otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de feci kaza: Otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement