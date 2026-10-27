Sultangazi'de kontrolden çıkan tır iki araca çarpıp yaklaşık 5 metreden uçtu

Sultangazi'de kontrolden çıkan tır iki araca çarpıp yaklaşık 5 metreden uçtuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sultangazi'de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
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