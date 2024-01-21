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Sultangazi'de motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 kişi yaralandı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 kişi yaralandı...O anlar kamerada

Sultangazi'de motorlu 2 saldırgan caddede ki vatandaşlara rastgele ateş açtı. 2 vatandaş ayağından yaralanırken, saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, bugün saat 12.55 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, motorlu iki kişi bilinmeyen bir nedenle caddede bulunan vatandaşların üzerine rast gele ateş etti. Motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 vatandaş ayağından yaralandı. Cadde üzerinde park halinde olan bir araca ise 2 mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırganların motorlarıyla ateş açtığı anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sultangazi\'de motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 kişi yaralandı...O anlar kamerada
21.01.2024 - 17:44,
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Sultangazi'de motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 kişi yaralandı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de motorlu 2 saldırgan caddede ki vatandaşlara rastgele ateş açtı. 2 vatandaş ayağından yaralanırken, saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, bugün saat 12.55 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, motorlu iki kişi bilinmeyen bir nedenle caddede bulunan vatandaşların üzerine rast gele ateş etti. Motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 vatandaş ayağından yaralandı. Cadde üzerinde park halinde olan bir araca ise 2 mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırganların motorlarıyla ateş açtığı anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Sultangazi, Saldırı, Olay, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de motorlu saldırganların açtığı ateşte 2 kişi yaralandı...O anlar kamerada - Son Dakika


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