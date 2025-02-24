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Sultangazi’de Motosiklet Kazası

Sultangazi’de Motosiklet Kazası

Sürücü, sağa sinyal verip kaçarken motosikletli Berat Bayrak’a çarparak yaraladı.

24.02.2025 17:05
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Sultangazi'de sağa sinyal veren sürücü iddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Berat Bayrak'a çarparak hızla oradan uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen genç, yaralandı. Hasta yatağında konuşan Bayrak, kendisine çarparak kaçan sürücünün yakalanmasını istedi.

Olay 30 Ocak'ta Sultangazi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye olan Berat Bayrak (18) akşam iş dönüşü evine gidiyordu. Bu sırada yol üzerinde iddiaya göre, bir sürücü sağa sinyal verdikten bir süre sonra gence çarparak oradan kaçtı. Bayrak çarpmanın etkisiyle yere düşen düşen Bayrak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler, dörtlülerini açarak yardıma koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bayrak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bayrak'ın ameliyata edileceği tedavisine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan hastane yatağında konuşan Bayrak, kendisine çarpan sürücünün kısa sürede yakalanmasını istedi.

"İnsan bu kadar vicdansız olamaz"

Bayrak, "Benle birlikte sol şeritte ilerleyen araç, bir anda sinyali yakıp üzerime kırdı. Bana çarptı. Yerde 50 metre sürüklenmeme rağmen arkasına bakmadan kaçtı. Hastanedeyim. Ameliyat olacağım. 1 aydır kaçtı. İnsan bu kadar vicdansız olamaz. Arkasına bakmadan kaçtı. Bir şey diyemiyorum" dedi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde Berat Bayrak'ın motosikletiyle ilerlediği bir süre sonra aracın Bayrak'a çarparak hızla uzaklaştığı görülüyor. Ayrıca diğer sürücülerin metrelerce sürüklenen Bayrak'ın yardımına koştuğu da kameraya yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi’de Motosiklet Kazası - Son Dakika

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