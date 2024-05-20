Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Sultangazi\'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosikletli; annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa, çarptı. Savrularak yere düşen çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. O anlar bir aracın içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

20.05.2024 14:18
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Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Motosikletin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosikletli; annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa, çarptı. Savrularak yere düşen çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. O anlar bir aracın içinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay önceki Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metris cezaevi önünde bulunan trafik ışıklarından annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Emir Asaf A'ya, ışık ihlali yaptığı öne sürülen motosikletli çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, motosiklet sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı. Durumu gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu hastaneye kaldırırken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde 6 yaşındaki Emir Asaf A 'nın annesi ile birlikte ışıklardan karşıya geçmeye çalıştığı, o esnada plakası bulunmayan ve motosiklet sürücüsünün küçük çocuğa çarparak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de motosiklet sürücüsü küçük çocuğa çarpıp kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika

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