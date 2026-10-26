Sultangazi\'de motosikletli yoğun trafikte zikzak çizerek güvenliği tehlikeye attı

Sultangazi'de motosikletli yoğun trafikte zikzak çizerek güvenliği tehlikeye attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı'nda yoğun trafikte zikzak çizen motosiklet sürücüsü, kendi canını ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yoğun trafikte zikzak çizerek ilerleyen motosiklet sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PRZ 938 plakalı motosikletin sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu sırada araçların arasında zikzak çizerek ilerledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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