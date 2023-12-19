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Sultangazi'de Şaka Sonucu Arkadaşını Vuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de Şaka Sonucu Arkadaşını Vuran Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de bir kıraathanede arkadaşının silahını alarak "boş mu, dolu mu" şakası yapan şahıs, tetiğe basarak diğer arkadaşını vurdu. 21 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

19.12.2023 - 20:58,  Güncelleme: 20:59
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Sultangazi'de "silah boş mu, dolu mu" şakası kanlı bitti: 1 ölü

Kıraathanede "bu silah dolu mu, boş mu?" deyip tetiğe basan şahsın vurduğu arkadaşı hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sultangazi'de bir kıraathanede arkadaşının silahını alarak "boş mu, dolu mu" şakası yapan şahıs, tetiğe basarak diğer arkadaşını vurdu. 21 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30'da Sultangazi Cebeci Mahallesi 2505. Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, 4 arkadaş oyun oynadıkları esnada M.Y. isimli şüpheli bir başka arkadaşının belinde bulunan silahı şakalaşmak için aldı. "Silah dolu mu, boş mu?" diye sorarak tetiğe basan M.Y., arkadaşı Ali Yavrutürk'ü vurdu. Silahın patladığını gören M.Y. olay yerinden kaçtı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ali Yavrutürk'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

2 buçuk saat süren olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ali Yavrutürk'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Ali Yavrutürk'ün ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Şüpheli M.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk"

Olayla ilgili konuşan Ömer Akbaba isimli vatandaş, "Kahvede olan arkadaşlar olayın nasıl olduğunu görmüşler, ben bilmiyorum. İkisinin de arkadaş olduğunu duyduk. Bizim geldiğimiz kahvede olduğunu duyunca bizde duyup, geldik" dedi.

"Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış"

Sultan Sarıboğa isimli vatandaş ise, "Vuran kişi, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmış. Bildiğim kadarıyla ikisinin de memleketi aynı. Bizim bildiğimiz bu kadar" şeklinde konuştu.

Sultangazi\'de Şaka Sonucu Arkadaşını Vuran Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA
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Sultangazi, Güvenlik, Polisiye, Ölüm, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Şaka Sonucu Arkadaşını Vuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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