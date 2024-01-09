 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Servis Aracının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Çocuğun Olay Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Servis Aracının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Çocuğun Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Sultangazi'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada ölen çocuğun abisinin de, yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Sultangazi\'de Servis Aracının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Çocuğun Olay Anı Güvenlik Kamerasında
09.01.2024 - 21:07,  Güncelleme: 21:08
Abone Ol

Sultangazi'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada ölen çocuğun abisinin de, yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2054 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa dönen servis sürücüsü, Muhammet Enes Memiş'i (5) görmeyerek ezdi. Sürücü, bir süre tekerin altına kalan çocuğun üstünde beklerken daha sonra durumu fark etmesiyle üzerinden geçti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muhammet Enes Memiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken Memiş'in cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınırken konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazada ölen Memiş'in abisi Yasin Memiş'in de yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Ailesi için büyük bir imtihan"

Olay anında ezilen çocuğa müdahale eden sağlık görevlisi Köksal Duman, "İş çıkışı buradan geçerken kalabalığı gördüm. Kalabalıkta olan arkadaşlar sağlıkçı olduğum için müdahale etmemi söylediler. Nabzını kontrol ettim nabzı yoktu. Gelen ekipler hayatını kaybettiğini belirtti. Rabbim sabır versin ailesine, zor üzücü bir olay. Abisi de önceden 50. Yıl Mahallesi'nde trafik kazasına kurban gitmiş. Ailesi için büyük bir imtihan babası da kalp krizi geçirmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sultangazi, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Gözaltı, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Servis Aracının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Çocuğun Olay Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika


20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Servis Aracının Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Çocuğun Olay Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement