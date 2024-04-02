Sultangazi\'de Silahlı Çatışmanın Detayları Ortaya Çıktı

Sultangazi'de iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önce aralarında kız meselesi sebebiyle husumet yaşadığı belirlenirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çatışma anlarına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Olay, Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Bu sırada taraflardan biri, İnan S.'ye (32) ateş açmıştı. Bunun üzerine İnan S.'nin yakınları da kavgaya dahil olmuştu. Araçlarından çıkan şahıslar, pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etmişti. Taraflar arasında çatışma çıkmıştı. Ağır yaralanan İnan S. yakınlarının yardımıyla otomobil taşınarak hastaneye götürülmüştü. Yaralının yakınlarından biri ise tabureyle karşı tarafın otomobiline saldırmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Hastaneye kaldırılan İnan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, film sahnesini aratmayan çatışmanın detayları ortaya çıktı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, F.K. isimli şüpheli ile İnan S.'nin daha önceden aralarındaki kız meselesi sebebiyle husumet yaşadığı belirlendi. Olay günü ise F.K., M.K. ve B.K.'nın İnan S.'yi darp ettiği esnada F.K.'nın şahsı silahla yaraladığı tespit edildi. Bir süre sonra yaralının abileri olan A.S. (40) ve A.S.'nin (42) etrafa ateş ettikleri anlaşıldı. Olay yerinde 17 kovan, 2 fişek, 4 kartuş, F.K.'ya ait araçta 24 fişek, 1 şarjör ile yaralının 42 yaşındaki ağabeyi olan A.S.'nin hastane önündeki aracında 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve olayda kullanılan 1 tabanca ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan 6 şüpheliden A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 40 yaşındaki A.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca F.K., M.K. ve B.K. isimli şüphelilerde adli makamlara sevk edildi.
"Komşu olarak niye böyle olduğunu anlayamadık"
Çatışmayı gerçekleştiren şüphelileri tanıdığını ifade eden komşu Salih Şencan, "Bunların aralarında herhalde bir sürtüşme olmuş. Bu arkadaşların ikisi de iyi biriydi. Birisi vuruldu. Arkadaş burada, arabasını bıraktı gitti. Ama aralarında ne husumet olduğunu bilmiyorum. İkisini de tanıyorum. Kötü insanlar değiller. Komşu olarak niye böyle olduğunu anlayamadık. Ben burada değildim. Görüntülerden, gördüm. Yaralının durumunu bilmiyorum. Buradan arabaya koyup, götürdüler. Gördüğümüz bunlardan ibaret" dedi.
"Bir sesler duydum, aşağıya indim, baktım"
Samet Şencan ise, "Olay günü evdeydim. Bir sesler duydum, aşağıya indim, baktım. İki husumetli birbiriyle tartışıyorlardı. İkisini de tanımıyorum, mahallemizin insanı olarak biliyorum. Bir de oruçlardı. Orucun verdiği sinirle, tartıştılar. Bizim gördüğümüz, duyduğumuz bu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Silahlı Çatışmanın Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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