Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultangazi\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Eski Habibler Mahallesi'nde bir kişi, otomobili içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı. Yapılan kontrolde saldırıda başından vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve polis olayla ilgili çalışma başlattı.

25.02.2024 21:40  Güncelleme: 21:41
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Sultangazi'de bir kişi, otomobili içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Eski Habibler Mahallesi Lalezar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta otomobilini park eden şahıs silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini şeritle çevirerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde saldırıda başından vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öldürülen kişinin erkek olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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