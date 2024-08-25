Sultangazi'de "toz" eylemi: İzinsiz yürüyüşe polis müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de "toz" eylemi: İzinsiz yürüyüşe polis müdahale etti

Sultangazi'de taşocakları ve toz bulutlarına karşı Cebeci köyü sakinleri eylem yaptı. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Eylemcilerden bazıları gözaltına alındı. Eylemde bir adam baygınlık geçirirken, bir kadın sinir krizi geçirdi. Cebeci Köyü Çevre Koruma Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı, Sultangazi'nin tüm halkını etkileyen soruna dikkat çekerek, hukuksal işlemlerin başlatılmasını istedi.

25.08.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de "toz" eylemi: İzinsiz yürüyüşe polis müdahale etti

İSTANBUL - Sultangazi'de taşocakları ve toz bulutlarına yönelik Cebeci köyü sakinleri eylem yaptı. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Sultangazi'de bulunan Cebeci köyü sakinleri geçtiğimiz günlerde toz bulutuna karşı düdüklü eylem olayı ile gündeme gelmişti. Bugün de Cebeci Mahallesi ve köyü sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda pankart açıp basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından bir grup 1. Cebeci Caddesi üzerinde izinsiz şekilde yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polise zorluk çıkartan bazı eylemciler gözaltına alındı. Yürüyüş yapanlardan bir adam baygınlık geçirirken, bir kadın da sinir krizi geçirdi.

Tarihi Cebeci Köyü Çevre Koruma Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Özkan Ceka, yaptığı açıklamada, "Buradaki sorun Sultangazi'nin tüm halkını değil İstanbul'un yarısını etkiliyor. Biz Sultangazi, Cebeci köyü olarak uzun yıllardır en fazla etkilenen bölgeyiz. Bununla alakalı gerekli davalarımızı açıyoruz. Sultangazi halkından da beklediğimiz gerekli hukuksal işlemleri başlatmaları. Benim köyümdeki herkes astım hastası. Bakın Sultangazi'nin tamamı bu şekilde. Koah ve astım hastası. Bu insanlara eziyettir. Biz insan yaşamına saygı istiyoruz. Unutmayın ki doğa kendine yapılanı unutmaz. Ne kadar onlar doğayı talan ediyorsa sessiz kalanlar da o kadar suçludur" dedi.

(HT-ZA-ÖZ-Y)

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3-sayfa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de 'toz' eylemi: İzinsiz yürüyüşe polis müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
23:52 İstanbul’da 38 katlı lüks sitede yangın İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın
22:42 Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat’ta hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat'ta hastaneye kaldırıldı
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 22:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de "toz" eylemi: İzinsiz yürüyüşe polis müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement