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Sultangazi'de "toz" eyleminde polis memuru kalp krizi geçirdi

İSTANBUL - Sultangazi'de taşocakları ve toz bulutlarına yönelik Cebeci köyü sakinleri eylem yaptı. Eylem sırasında bir polis memuru kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Sultangazi'de bulunan Cebeci köyü ve Mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda pankart açıp basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından bir grup 1. Cebeci Caddesi üzerinde izinsiz şekilde yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polise zorluk çıkartan 5 eylemci gözaltına alındı. Eylem sırasında bir polis memuru kalp krizi geçirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı polis memuru Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.