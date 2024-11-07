Sultangazi\'de Tramvay Kazası

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Sultangazi'de gece saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna girdi. O esnada gelen tramvayın altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KFK 602 plakalı motosikletin sürücüsü Veysel Gürpınar, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna girdi. Motosiklet sürücüsü Gürpınar, o esnada gelen tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu sürücü Veysel Gürpınar sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Gürpınar, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL