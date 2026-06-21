Sultangazi'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Sultangazi'de Yangın Paniği

Sultangazi\'de Yangın Paniği
21.06.2026 18:31
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Sultangazi'de bir binanın çatısında çıkan yangın, yan apartmana sıçradı; ölü veya yaralı yok.

Sultangazi'de bir binan çatısında yangın çıktı. Alevler yan apartmanın çatısına da sıçrarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2377. Sokak'ta saat 15.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler kısa sürede yan apartmana da sıçradı. Binada oturanlar panik halde dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hasan Ava, "Yangın çıktı. İtfaiye biraz geç geldi. Burada otopark olması gerekiyor. Sonuçta sokaklar dar, itfaiye araçları geçmekte zorlanıyor. Doğal olarak vatandaşın da aracını park edecek bir yeri yok" dedi.

Cevdet Gökçe ise, "Yangın saat 15.00 sıralarında başladı. Yangının başlamasının ardından yaklaşık 15 dakika sonra itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve söndürme çalışmalarına başladı. Yangın oldukça büyük bir yangındı. Alevler yükseldikten sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdi" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Yangın Paniği - Son Dakika

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