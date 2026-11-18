Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan gelen büyük gürültü, çevrede paniğe neden oldu. Ekmek arası yaptırmak için girdiği markette gürültüyü duyan vatandaş, binanın üzerine yıkıldığını düşünerek kendini dışarı attı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede çalışan Fadıl Berber, ekmek arası yaptırmak için esnaf komşusu Ramazan Gül'ün işlettiği markete gitti. İkili sohbet ettiği sırada, kentsel dönüşüm kapsamında iş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen binadan büyük bir gürültü yükseldi. Gürültüyle birlikte bulunduğu binanın sallandığını hisseden Berber, binanın yıkıldığını düşünerek panikle kendini dışarı attı. Market sahibi Ramazan Gül de yaşanan gürültü nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

KENDİMİ DIŞARIYA NASIL ATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fadıl Berber, "Bakkala geldim, arkadaş dışarıda duruyordu. 'Tehlikeli, içeri girmeyelim' dedi. Sonra girdik. İki üç dakika sonra bir ses geldi, gümbür diye, gök gürlemiş gibi bina sallandı. O esnada ben yerimden oynadım. Binanın yıkıldığını zannettim. Kendimi dışarıya nasıl attım, ben de hatırlamıyorum yani. Bir an binanın yıkılacağını zannettim o sesle beraber. Şaşırdım, ne yapacağımı anlayamadım. Birdenbire kendimi dışarıya fırlattım" dedi.

ARKADAŞ BENDEN DAHA ÇOK PANİKLEDİ

Market işletmecisi Ramazan Gül ise, "Mahallemizde kentsel dönüşüm dolayısıyla bir bina yıkılıyordu. Arkadaş geldi, ekmek arası istedi. Ben de o arada 'Tehlikeli, girmeyelim içeriye' dedim. 'İşimi hemen hallet, ben gideyim. Bir şey olmaz' dedi. Girdik içeriye. O anda tam kepçeci binayı yıkınca bir gürültü koptu. O korkuyla arkadaş kendini dışarıya attı. Ben de arkasından 'Gel' diye seslendim. Kaçtı gitti. Çok felaket bir gürültü çıktı. Arkadaş benden daha çok panikledi. Ben de panikledim ama fazla belli etmedim. O kaçıp gidince ben de arkasından peşine gittim" ifadelerini kullandı.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıkım sırasında çıkan büyük gürültüyle irkilen Fadıl Berber'in korkuyla yerinden fırlayarak marketten dışarıya kaçtığı, iş yeri sahibi Ramazan Gül'ün ise arkasından gittiği görüldü.