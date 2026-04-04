Suluova\'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sadık Güney (65), çalıştığı konut inşaatının çatısında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA