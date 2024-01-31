 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suluova'da Polis İhtarına Uymayan Otomobil Demiryoluna Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Suluova'da Polis İhtarına Uymayan Otomobil Demiryoluna Uçtu

Suluova\'da Polis İhtarına Uymayan Otomobil Demiryoluna Uçtu

Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir otomobil, demiryolu yanına düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı.

31.01.2024 23:43
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 28 ABR 959 plakalı otomobil girdiği çıkmaz sokak bitiminde yaklaşık 4 metre yükseklikten demiryolu yanına düştü. Hasar gören otomobilin içindeki 2 kişi kıskıvrak polislere yakalandı.

Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken A.Ç. ve İ.F.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Suluova, Amasya, Polisiye, Uyuşturucu, Gözaltı, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suluova'da Polis İhtarına Uymayan Otomobil Demiryoluna Uçtu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 00:50:14. #1.13#
SON DAKİKA: Suluova'da Polis İhtarına Uymayan Otomobil Demiryoluna Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement