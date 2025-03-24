Rusya'nın Ukrayna'daki Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında yaralı sayısı 74'e yükseldi.
Rusya'nın Ukrayna'daki Sumi kentine düzenlendiği füze saldırısında yaralı sayısı arttı. Yetkililer, yaralı sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıda yerleşim yerleri hasar görmüş bir apartmanda yangın çıkmıştı.
Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy'e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor. - KİEV
Son Dakika › 3.Sayfa › Sumy'de Füze Saldırısı: 74 Yaralı - Son Dakika
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