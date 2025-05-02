Sungurlu\'da Otomobil Menfeze Düştü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde menfeze düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Boğazkale yolu 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri T. yönetimindeki 19 ABZ 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak menfeze düştü. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM