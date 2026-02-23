Sungurlu\'da Trafik Tehlikesi: Başıboş Atlar Yola Çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kara yoluna çıkan başıboş atlar, trafiği tehlikeye düşürdü.

Sungurlu Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde başıboş iki at, trafiğin aktığı kara yoluna girdi. Araçların arasında hızla koşan atları gören sürücüler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise trafikte koşturan atları uzaklaştırmak için araçlarından indi. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen atları yakalayamadı. - ÇORUM