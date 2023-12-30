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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. gözaltına alındı - Son Dakika
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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahsın Samsun'da gözaltına alındığını duyurdu.

30.12.2023 - 16:00,
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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. adlı şahıs, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs "Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Samsun'da gözaltına alındığını bildirdi. - ANKARA

Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. gözaltına alındı - Son Dakika
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