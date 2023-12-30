Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. gözaltına alındı

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Son 20 günde Türk futbolunda olan biteni tek cümle ile özetledi

Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video yayınlayan A.Y. adlı şahıs, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs "Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Samsun'da gözaltına alındığını bildirdi. - ANKARA