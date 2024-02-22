Şüpheli 9 milyonluk sahte altını 'Emekli maaşımla aldım' dedi - Son Dakika
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Şüpheli 9 milyonluk sahte altını 'Emekli maaşımla aldım' dedi

Şüpheli 9 milyonluk sahte altını \'Emekli maaşımla aldım\' dedi

Adana'da yapılan operasyonda yakalanan bin 893 çeyrek, yarım ve tam sahte altının piyasa değeri 9 milyon TL olarak belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emekli maaşıyla altınları aldığını savundu. Ancak, sahip olduğu gayrimenkullerden elde ettiği gelirle birikim yaptığını iddia etti.

22.02.2024 23:49  Güncelleme: 23:53
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Şüpheli 9 milyonluk sahte altını "Emekli maaşımla aldım" dedi

ADANA - Adana'da piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 çeyrek, yarım ve tam sahte altını yakalatan şüpheliye, ev hepsi tedbiri uygulanırken şahıs "Emekli maaşımla aldım" diyerek kendisini savundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirilirken İdris T. (68)'de gözaltına alındı. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

" 9 milyon TL değerinde altını emekli maaşı ile aldığını söyledi"

Gözaltına alınan şüpheli İdris T, adli tıp birimindeki sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının "altınları emekli maaşınla mı aldın" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi. Emniyetteki ifadesinde ise," Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" savunmasını yaptığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şüpheli 9 milyonluk sahte altını 'Emekli maaşımla aldım' dedi - Son Dakika

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