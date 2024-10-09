Sur\'da Tarihi Yapıda Yangın

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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Lalebey Mahallesinde, çıkan yangında tarihi yapı zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen Sur ilçesindeki tarihi yapıda, henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, tarihi yapıda hasar oluştu.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR