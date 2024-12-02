Suriye'de Hava Saldırısında 25 Ölü

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Beyaz Kasklılar olarak da bilinen Sivil Suriye Sivil Savunması bugün yaptığı açıklamada, Suriye ve Rus savaş uçaklarının dün muhaliflere düzenlediği saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye ve Rusya'ya ait savaş uçakları, ülkenin ikinci büyük kenti Halep'in Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolüne geçmesinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflere yönelik saldırılarını arttırıyor. Suriye'de arama kurtarma faaliyetlerini örgütleyen Beyaz Kasklılar olarak da bilinen Sivil Suriye Sivil Savunması bugün yaptığı açıklamada, Suriye ve Rus savaş uçaklarının dün muhaliflere düzenlediği saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İdlib'in merkezindeki kalabalık bir yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı kaydedildi. Dün de Halep yakınlarında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ve İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda 10'u çocuk 18 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan Beyaz Kasklılar tarafından yapılan açıklamada, Şam yönetiminin muhaliflerin saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyonda can kaybının arttığı bildirildi. Açıklamada, toplam can kaybının 20'si çocuk 56'ya yükseldiği bildirildi.

"En az 71 sivilin hayatını kaybetti"

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise Halep kentine 3 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Ayrıca, Halep'in doğu kırsalındaki Al-Saferah, İdlib'in güney kırsalındaki Han Şeyhun kasabasının da hedef alındığı belirtildi. Hama'nın kuzey kırsalındaki çok sayıda kasabadaki mevzilerin de hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, Rus savaş uçaklarının İdlib merkezi ve çevresine düzenlediği hava saldırısında alarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 71 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. - HALEP