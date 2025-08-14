Suriye\'deki Yangın Türkiye\'ye Sıçradı

Suriye'nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Hatay'dan Suriye'ye araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıktı. Yangın Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, alevler Türkiye'ye siçradı. Yayladağı ilçesine sevk edilen ekipler, kısa sürede alevlere müdahaleye başladı. Alevleri sınırın ötesinde kontrol altına almak isteyen ekipler, yangına müdahale için Suriye'ye geçiş yaptı. Yangına müdahale için Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye araç ve personel sevkiyatı devam ediyor. - HATAY