Suriye ve Irak\'ta 21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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