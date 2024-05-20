Suruç'ta Arı Kovanları Yangında Yok Oldu - Son Dakika
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Suruç'ta Arı Kovanları Yangında Yok Oldu

Suruç\'ta Arı Kovanları Yangında Yok Oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide çıkan yangında 150 bin TL'nin üzerinde zarar meydana geldi. Arıcı Mahmut Kaya, çaresiz bir şekilde yanan kovanlarını izledi. Yangın, sarhoş kişilerin ateşe verdiği kuru otların etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Arıcı, maddi zararının karşılanması için yetkililerden yardım bekliyor.

20.05.2024 15:58
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 150 bin TL'nin üzerinde zararı olduğunu belirten arıcı, çaresiz bir şekilde yanan kovanlarını izledi.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı Mahmut Kaya, geçtiğimiz hafta arı üretimi yapmak üzere 60 arı kovanını, belirlenen arazi üzerinde kurulumunu yaptı. Arı kovanlarının bulunduğu bölgede, iddiaya göre sarhoş oldukları bildirilen kişi veya kişiler kuru otların bulunduğu araziyi ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kovanların bulunduğu bölgeye sıçradı. Yangında çok sayıda kovan zarar görürken, binlerce bal arısı ise telef oldu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Maddi zarara uğradığını belirten arıcı Mahmut Kaya, "Geçen hafta bulunduğum bu araziye arılarımı getirdim. Şu an 150 bin TL'nin üzerinde maddi zararım var. Komşularımın söylediğine göre aşağı tarafta 4 sarhoş araziyi ateşe verip gitmişler. Ben araziyi ateşe veren kişileri tanımıyorum. Jandarmaya durumu bildirdim, gelip inceleme çalışmaları yapıp, tutanak tuttular. Yangın sonrası itfaiye ekipleri gelip söndürmüşler. Ben şu an çaresiz bir durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bana bir destek olursa bu mesleğimi sürdürmeye çalışırım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suruç'ta Arı Kovanları Yangında Yok Oldu - Son Dakika

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