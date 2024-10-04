Suruç'ta Okul Servisi Kazası: 13 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Suruç'ta Okul Servisi Kazası: 13 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul servisinin altında kalan 13 yaşındaki Beyza Tekin hayatını kaybetti.

04.10.2024 17:28
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Okul servisinin altında ezilen öğrenci hayatını kaybetti

Bindiği okul servisinin altında ezildi

Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul çıkışı kendisini evine bırakan servisin altında kalarak ezilen 13 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal Mahallesinde yaşandı. Saygın Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Beyza Tekin, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulunan Ekili kırsal Mahallesindeki evine gitmek için okul bahçesindeki servis minibüsüne bindi. Mehmet C. isimli servis sürücüsü, bütün öğrencileri aldıktan sonra evlerine bırakmak için yola çıktı.

Kazanın şekli araştırılıyor

İddiaya göre servis minibüsü Ekili kırsal Mahallesi girişine geldiğinde aracın içerisindeki Beyza Tekin, nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde aracın altında kalarak ezildi. Ağır yaralanan kız öğrenci, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahallede güvenlik önlemi alındı

Kaza sonrası servis sürücüsü gözaltına alınırken olayın yaşandığı mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Müfettiş görevlendirildi

Ceset, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığına defnedilirken Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için bir müfettiş görevlendirdi.

Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, acılı baba Kadir Tekin'e taziye ziyaretinde bulunarak olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suruç'ta Okul Servisi Kazası: 13 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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