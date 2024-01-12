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Sürücü, ceza yememek için otomobili ateşe verdi - Son Dakika
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Sürücü, ceza yememek için otomobili ateşe verdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince aracı benzin dökerek ateşe verdi. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

12.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:17
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Ceza yemek istemeyen sürücü otomobili ateşe verdi

SİVAS - Sivas'ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince araca benzin dökerek ateşe verdi. Araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önceki gün H.P. isimli otomobil sürücüsü, seyir halinde ilerlerken polis çevirmesinde durdu. 42 R 1449 plakalı muayenesi ve sigortası olmayan aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağını öğrendi. Aracına cezai işlem uygulanmamasını isteyen H.P. isimli sürücü, aracın bagaj kısmında bulunan benzini otomobile döktü. Üzerine benzin dökülen araç, sürücü tarafından ateşe verildi. Alevler kıs sürede otomobili sardı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken sürücü H.P. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sürücü, ceza yememek için otomobili ateşe verdi
Kaynak: İHA
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