Motorun üzerine yatarak ölümle dans eden sürücü, yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı
HATAY - Hatay'da sepetli motosikletin üzerine yatarak yanındaki 2 kişinin canlarını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
Olay, Hassa - Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Çevre yolunda seyir halinde ilerleyen sepetli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün yolcu koltuğundaki tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sürücü Tehlikeli Akrobasiyle İzleyenleri Şaşırttı - Son Dakika
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