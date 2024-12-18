Sürücüye 9 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Sürücüye 9 Yıl Hapis Cezası

Sürücüye 9 Yıl Hapis Cezası

Uyuşturucu etkisinde kaza yaparak bir ölüm ve bir yaralanmaya sebep olan sürücü 9 yıl hapis cezası aldı.

18.12.2024 19:40
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Uyuşturucu etkisinde 1 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 9 yıl hapis cezası

Mahkemede 'sakat kaldım' dedi, tutuklanınca gazetecilere saldırmaya çalıştı

KASTAMONU - Kastamonu'da uyuşturucu madde etkisi altındayken kullandığı araçla kaza yapma neticesinde bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren sürücü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma salonunda tutuklanan sürücü, gazetecilere saldırmaya çalıştı.

Kaza, Nisan ayında Kastamonu-Taşköprü kara yolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray K. idaresindeki 37 ACB 354 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 26 yaşındaki Necibe Çalan hayatını kaybetti, sürücü Koray K. ile yolculardan Onur K. de yaralandı.

Kazanın ardından uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Koray K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Duruşmada kendisini savunan Koray K., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Aynı kazada kendim de yaralandım, sakat kaldım. Bilinçli olarak kimseyi öldürmedim. Benim uyuşturucu kullandığımı biliyorlardı. O zaman binmeselerdi. Bile bile sürücüsü olduğum araca binmeleri nedeniyle asıl kendileri kusurludur. Mütalaayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Kazada yaralanan Onur K. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Duruşmaya katılma talebim vardır. Ben, uyuşturucu kullanmadım ama kanımda nasıl çıktı bilemiyorum. Sanık Koray'ın da kazanın yaşandığı gün uyuşturucu kullandığını biliyorum" diye konştu.

Duruşmaya katılan Necibe Çalan'ın ablası B.B. de cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Koray K.'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte, sanık Koray K., duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında emniyet aracına götürülen Koray K., kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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