Survivor'dan elenen Zeynep Alkan, kırıldığı ismi açıkladı - Son Dakika
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Survivor'dan elenen Zeynep Alkan, kırıldığı ismi açıkladı

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Survivor 2025'te adaya veda eden Zeynep Alkan, yarışmada kırıldığı ismin Yağmur olduğunu ve bunun nedeninin performansa dayalı bir durum olduğunu ifade etti.

06.02.2025 15:07  Güncelleme: 15:17
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Survivor 2025 tüm hızıyla devam ederken, son olarak adaya veda eden isim Zeynep Alkan oldu. Alkan, Survivor hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Alkan, erken vedasıyla ilgili "Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım" dedi.

"KALBİMİN BENİ ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERİYORUM"

Yarışmacı, "Performansım açısından eğer daha odak olsaydım bazı noktalarda ve heyecanımı biraz daha fazla kontrol edebilseydim çok daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Ne zaman kaybediyoruz, paniğe kapıldığımız zaman." ifadelerini kullandı. Zeynep Alkan sözlerine "Kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bazen duygusal bazen yoğunlaştığında daha mantıklı konuşabilecekken konuşamıyorum çünkü kalbimin beni ele geçirmesine izin veriyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor'dan elenen Zeynep Alkan, kırıldığı ismi açıkladı

KIRILDIĞI İSİM YAĞMUR

Alkan, kırıldığı ismi ise şöyle açıkladı:

"Çizgimi bozmadım. Karakterim değişmedi, bir üç ay kalsaydım da değişmezdim. Bu sene gerçekten insanlar daha şampiyonluğa oynuyorlar. 2025, yarışma olarak daha zordu ama şartlar olarak daha kolaydı. Benim kendi takımımda kırıldığım biri vardı, o da Yağmur'du. Ben Meryem'i benden önce yazar diye düşünmüştüm. Yağmur'a çok kırılmıştım bunu da söylediğimde 'Performansa bakıyorum' dedi. Dostluğun hiç mi değeri yok diye düşünmüştüm.

Takımdaki herkes sayı almak için elinden geleni yapıyor. Sakat olmalarına rağmen Adem olsun Sema olsun yarışıyorlar. Bence mavi takım birbirleriyle daha iyi koordine oluyorlardı. Birbirlerini tutabilecek oyuncuları vardı. Ben kırmızı takımın iyiliğini her zaman düşüneceğim"

FİNAL DÖRTLÜSÜNÜ TAHMİN ETTİ

Zeynep finale kalacak isimlerle ilgili tahminini "Final dörtlüsü bana göre Batuhan, Yusuf, Almeda ve Adem olacak. Survivor 2025 hem çok keyifli hem de çok zorlu yolculuktu. Bir daha katılırsam savaşçı ruhumu açmış şekilde geleceğim. Bir noktada biraz daha uyanık olmak gerekiyor" diye sıraladı.

Survivor'dan elenen Zeynep Alkan, kırıldığı ismi açıkladı
Survivor\'dan elenen Zeynep Alkan, kırıldığı ismi açıkladı

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Son Dakika 3.Sayfa Survivor'dan elenen Zeynep Alkan, kırıldığı ismi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya:
    Bu kız mental olarak biraz problemli gibi.Ama saygısız değil. 6 0 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    millete gaz vererek orda kalmaya çalıştı ama olmadı 2 1 Yanıtla
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