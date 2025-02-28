Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika
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Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu

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Survivor 2023'te Gönüllüler takımında yarışan Osman Can Ural, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. İki sezon önce Survivor'da yarışan ve performansıyla dikkat çeken Ural, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

28.02.2025 11:29  Güncelleme: 11:45
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Survivor 2023'te Gönüllüler takımında yarışan Osman Can Ural, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Survivor'da iki sezon önce yarışan ve performansıyla dikkatleri üzerinde toplamıştı. Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde yer alan Ural, geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan eski Survivor yarışmacısı, kötü bir haberi takipçileriyle paylaştı.

"CANIM BABAM VEFAT ETMİŞTİR"

Instagram hesabından babası Nuri Ural'ın hayatını kaybettiğini açıklayan Ural, 'Canım babam Nuri Ural vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Edirne Uzunköprü Bayramlı Köyü Camii'den kaldırılacaktır' ifadelerini kullandı.

Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu

Bir paylaşım daha yapan Ural, 'Babam Nuri Ural'ın cenazesi yarın. Gelemeyecekler için bugün Cennet Yavuz Selim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Arayan soran, dönüş yapamadığım herkesten Allah razı olsun' dedi.

Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu
Survivor Osman Can Ural\'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu

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Son Dakika 3.Sayfa Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika
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