Survivor Yunus Emre Karabacak, Ayşe Yüksel ve Dilşah Kurt\'a Hâlâ Öfkeli

Survivor'da 2021 sezonunda adını duyuran milli güreşçi Yunus Emre Karabacak, geçtiğimiz sezon yarışmaya yeniden katıldı. Haberler.com'a konuk olan Karabacak, yarışmada yaşadığı kırgınlıkları ve arka planda dönen oyunları anlattı.

"AYŞE YÜKSEL VE DİLŞAH KURT'A HALA ÖFKELİYİM"

"Keşke güvenmeseydim dediğin biri oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Karabacak, "Ben iyi ki kendi grubuma güvenmişim bir kere. Ama tabii benim hasımlarım vardı orada. 2021'de benim hayalimi elimden alan bir Ayşe vardı. Ayşe'yi elemek çok istiyordum.Beni o zaman haksız yere soktu potaya, gönderdi. Ayşe Yüksel ve Dilşah Kurt'a karşı hâlâ öfkeliyim. Dilşah mesela... Milletin yüzüne ayrı, arkasından ayrı konuşuyor. Farklı bir karakter. Ayşe'yi bence çok yanlış tanıyorlar. Ayşe'nin çok seveni de var ama onun sinsiliği de var. Dilşah'ı karakter olarak çok sevmiyorum. Yani benim yüzüme karşı gelip böyle konuşamadıklarını kamera arkasında konuşuyormuş, benim arkamdan bir sürü konuşmuş. Bir de Ayşe'yi ben anlayamadım, nasıl bir kız yani. Oranın psikolojisiyle herhalde alakalı." dedi.

"SURVIVOR'DA AŞK YAŞANIYORDU, BOŞANMALAR BEDAVA DEĞİL"

Survivor'da çıkan aşk dedikoduları ile ilgili konuşan Yunus Emre Karabacak, "Tabii ki aşk yaşanıyordu. Kimse bana maval okumasın. Bu boşanmalar bedava değil. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bazı şeyleri bazıları gördü ki bazı şeyleri bitirdi yani. Bu detaya girmem tabii ki bana yakışmaz ama tabii ki de bazı şeyler var oldu.Öyle roller yapıldı, öyle roller yapıldı ki yani Oscar'lık oyuncular gibiydiler. Ağladılar, güldüler, bilmem neler falan filan... valla ben yani bu sene gerçekten kendimden utandım. Kimse kimseden bedava ayrılmaz. Bazı şeyler olmasa bazı kişiler evliliğini bitirmez diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Ben detayına giremem abi ama mesela dediğim gibi öyle şeyler gördüm ki Oscar'lık oyuncular gibiydi hepsi. Hepsi oynadı ama en son yakalandılar gibi." dedi.