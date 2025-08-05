Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

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Sivas\'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4\'ü ağır 18 yaralı
05.08.2025 08:55  Güncelleme: 09:10
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Haberin Videosunu İzleyin
Sivas\'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4\'ü ağır 18 yaralı
Haber Videosu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, Sivas'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür:
    ülkenin kahrını bu tarım işçileri çekiyor sırtlarında çocukları kavurucu sıcakta allah yardımcıları olsun 13 0 Yanıtla
  • 4fz4bw5y2p:
    Kaza sabah 4.30’da oluyor sizin daha yenimi haberiniz oluyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı - Son Dakika
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