Suşehri\'nde Şüpheli Ölüm: Eşi Tutuklandı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının gözaltına alınan eşi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, T.Ö. uyandırmak istediği eşi Gonca Özdemir'i baygın halde buldu. T.Ö. durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde olan 3 çocuk annesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunduğu Gonca Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Özdemir, ilçeye bağlı Gökçakaş köyünde köy mezarlığına defnedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SİVAS