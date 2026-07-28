Suşehri\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde geniş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerini hareket geçirdi. Alevler kontrol altına alınırken söndürme ve soğutma işlemleri devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü arazisinde yangın çıktı. Eğrek mevkiinde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, arazi üzerinde bulunan bağ evi ve kümes gibi yapıları sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken söndürme ve soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.