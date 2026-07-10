Susurluk'taki arazi yangını ekiplerin ortak müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Susurluk'taki arazi yangını ekiplerin ortak müdahalesiyle söndürüldü

Susurluk\'taki arazi yangını ekiplerin ortak müdahalesiyle söndürüldü
10.07.2026 08:09  Güncelleme: 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan arazi yangını, Susurluk, Manyas ve Bandırma itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmalarının ardından çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan arazi yangını; Susurluk, Manyas ve Bandırma itfaiye ekiplerinin geniş çaplı ortak müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi. Araziden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangının boyutu göz önüne alınarak bölgeye çevre ilçelerden de destek kuvvet yönlendirildi. Alevlere; Susurluk İtfaiye Grup Amirliğinden 3 araç ve 9 personel, Manyas İtfaiye Grup Amirliğinden 1 araç ve 2 personel ile Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Aksakal Müfrezesinden 1 araç ve 2 personel olmak üzere toplam 5 itfaiye aracı ve 13 personel ile müşterek müdahale edildi.

Farklı ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin koordineli ve yoğun çalışması sonucunda yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alanda gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, İnceleme, Bandırma, Susurluk, İtfaiye, Manyas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'taki arazi yangını ekiplerin ortak müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip öldürdü Esnaf tartıştığı müşterisini kilometrece takip edip öldürdü
Bolu’da rüşvet davasında 4. gün: Tanju Özcan ve 18 sanık yargılanıyor Bolu'da rüşvet davasında 4. gün: Tanju Özcan ve 18 sanık yargılanıyor
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Almanya’da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti Almanya'da pitbull saldırısı: 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
07:22
Yakalayın bu sapığı İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
Yakalayın bu sapığı! İstanbul metrosunda mide bulandıran görüntü
07:21
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın hediyesini gazetecilere gösterdi
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi
06:40
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 08:51:43. #7.12#
SON DAKİKA: Susurluk'taki arazi yangını ekiplerin ortak müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.